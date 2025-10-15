Hoy en Secretos de Cocina, Sandra Plevisani comparte su receta para preparar una torta vasca de queso, una versión adaptada del cheesecake neoyorquino que utiliza cinco paquetes de queso crema y siete huevos de corral a temperatura ambiente. La reconocida chef, sustituye la harina por maicena para hacerla apta para celíacos, una modificación que mantiene la esponjosidad mientras incorpora crema de leche y vainilla para realzar el sabor característico.

El secreto de su textura caramelizada radica en el horneado a 200°C sin baño María, lo que genera un crecimiento y desplome controlado que diferencia esta preparación de las técnicas tradicionales. Plevisani recomienda procesar los ingredientes sin incorporar aire, utilizando papel mantequilla humedecido para forrar el molde desarmable y servirla con salsa de frutos rojos, una combinación que ha convertido este postre en uno de los más solicitados de su carta gastronómica.

