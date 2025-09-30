La reconocida chef Sandra Plevisani revela en ‘Secretos de Cocina’ su receta para preparar unas deliciosas rosas de hojaldre, utilizando una masa base que requiere 500 gramos de harina y 100 gramos de manteca. La preparación incorpora rodajas de manzana roja con cáscara, las cuales se remojan en agua con limón y azúcar antes de calentarse en microondas para lograr flexibilidad sin rupturas.

Vea también: Venezolanos se hacen pasar por falsos pasajeros y acaban con la vida de taxista youtuber

La técnica de montaje consiste en disponer las láminas de manzana intercaladas en la mitad superior del rectángulo de hojaldre, dobrando luego la parte inferior para formar un rollo que se corta en porciones. Plevisani enfatiza el uso de un cuchillo serrucho para obtener cortes precisos en la fruta, recomendación que surge de su experiencia familiar incluso con comentarios jocosos de sus hijas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO