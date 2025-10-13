Sandra Plevisani comparte sus “secretos de cocina” con una receta para preparar un delicioso strawberry shortcake que destaca por su textura esponjosa y presentación elegante. La reconocida chef, quien utiliza ingredientes básicos como harina, huevos, azúcar y esencia de vainilla, revela su técnica para batir las claras a punto de nieve con cremor tártaro como estabilizante.

Vea también: Trujillo: Extorsionadores amenazan a choferes por cupos

El relleno y decoración emplean fresas frescas en abundancia, las cuales se combinan con crema de leche batida y azúcar en polvo para lograr una mezcla equilibrada. Plevisani recomienda presentar el postre en porciones individuales, una sugerencia práctica que permite adaptar la receta para eventos familiares o reuniones especiales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO