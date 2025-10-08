En una nueva entrega de ‘Secretos de cocina‘, la chef Sandra Plevisani comparte su receta para un exquisito sándwich grillado de pesto, tomate y mozzarella. La preparación utiliza como base el pan campesino de masa madre, el cual mantiene una tradición familiar de 40 años que comenzó con su esposo y conserva hasta hoy.

Los ingredientes clave incluyen mozzarella fresca, tomates pelados y una salsa pesto casera que puede prepararse con anticipación. La chef revela que congela el pesto en pequeños envases por hasta tres meses, lo que permite tener siempre a mano este aderezo para comidas rápidas. Este sándwich, que se completa con un toque de aceite de oliva, sal y pimienta, representa una opción ideal para el feriado.

