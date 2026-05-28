El libro de Lisa Presley destapa secretos de su romance con Michael Jackson

A más de dos décadas de su divorcio, la relación entre Lisa Marie Presley y Michael Jackson sigue dando de qué hablar. Las memorias póstumas de la hija de Elvis Presley, tituladas “Desde aquí a lo desconocido”, sacaron a la luz detalles íntimos y desconocidos sobre su romance con el Rey del Pop.

El libro, completado por su hija Riley Keough tras la muerte de Lisa Marie en 2023, recopila grabaciones y testimonios personales donde la cantante habla abiertamente sobre cómo comenzó su historia con Michael Jackson y por qué terminó alejándose de él.

¿Cómo comenzó el romance entre Lisa Marie Presley y Michael Jackson?

Según las memorias, Michael Jackson habría estado interesado en Lisa Marie desde mucho antes de iniciar oficialmente una relación. Ambos se conocieron cuando ella era niña, pero recién retomaron contacto en 1993, poco antes de que el cantante enfrentara fuertes acusaciones mediáticas.

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Lisa Marie contó que durante un viaje a Las Vegas, Michael le confesó sus sentimientos y le pidió matrimonio. “Estoy completamente enamorado de ti”, habría dicho el artista durante una conversación privada que marcó el inicio de su romance.

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La pareja se casó en 1994 y rápidamente se convirtió en una de las relaciones más mediáticas del mundo del espectáculo.

Las confesiones más íntimas del libro

Uno de los pasajes que más repercusión generó en redes sociales y medios internacionales fue la revelación de Lisa Marie sobre una confesión personal de Michael Jackson antes de iniciar su vida juntos.

La publicación también describe la intensa conexión emocional que ambos tenían. En una de las grabaciones recuperadas para el libro, Lisa Marie aseguró que nunca volvió a sentirse tan feliz como durante su relación con el cantante.

Además, explicó que terceras personas y la presión mediática terminaron afectando profundamente su matrimonio. “Había demasiada gente interfiriendo”, señaló en declaraciones recordadas dentro de las memorias.

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¿Por qué terminaron Michael Jackson y Lisa Marie Presley?

Aunque públicamente intentaron mostrar una relación sólida, Lisa Marie confesó que la fama, las controversias y el entorno del artista terminaron desgastando el vínculo. La pareja se divorció en 1996, apenas dos años después de casarse.

Con el paso de los años, la hija de Elvis Presley continuó defendiendo que su relación con Michael fue real, pese a las teorías que aseguraban que todo había sido una estrategia mediática.

Incluso, Riley Keough reveló recientemente que su madre siempre habló del cantante como alguien a quien amó profundamente.

El libro que volvió a poner a Michael Jackson en tendencia

“Desde aquí a lo desconocido” se convirtió rápidamente en uno de los libros más comentados por fanáticos de Michael Jackson y seguidores de la familia Presley.

Las revelaciones sobre el cantante volvieron tendencia su nombre en redes sociales y reavivaron el interés por una de las relaciones más polémicas y recordadas de los años 90.