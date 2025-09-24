El sector aéreo alerta sobre las consecuencias que generaría la aplicación de la Tasa Única de Transferencia en el terminal limeño, medida que pondría en riesgo la aspiración del Perú de convertirse en hub regional. Carlos Gutiérrez, Gerente General de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, explicó que la tasa fue incorporada en el contrato de concesión mediante la Adenda 6 del 2013, pero solo se ejecutaría con la operación del nuevo aeropuerto.

Gutiérrez destacó que aeropuertos competidores como Bogotá y Panamá no aplican esta tasa, lo que daría ventajas comparativas a destinos que buscan atraer el mismo tráfico de conexión. El especialista advirtió que aerolíneas podrían reconsiderar nuevas rutas hacia el Perú, especialmente aquellas que evalúan ingresar al mercado tras la inauguración del nuevo terminal. Actualmente el Ministerio de Transportes evalúa alternativas dentro del marco contractual, mientras LAP ha postergado la implementación inicialmente prevista para septiembre hasta mediados de octubre.

