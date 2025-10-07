Un sector de transportistas pidió declarar en emergencia el transporte público durante una reunión en el Congreso, donde también solicitaron indemnizaciones para las víctimas de la ola de extorsiones que afecta al gremio. Los dirigentes, quienes expresaron su completo desacuerdo con el acta firmada en la PCM por considerarla informal y excluyente, recibieron el apoyo de congresistas como José Jeri, quienes plantearon que esta declaratoria sea un punto neurálgico del plan de acción legislativo para enfrentar la crisis de seguridad.

Como resultado de la reunión, el Parlamento asumió el compromiso de liderar una mesa de alto nivel que convocará al Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público, cuya primera sesión se realizaría este miércoles o jueves a pesar del feriado. Simultáneamente, se identificarán las iniciativas legales sobre criminalidad sistemática que pueden ser modificadas o implementadas, mientras los transportistas mantienen la advertencia de que reactivarán las protestas si se registra una muerte más, lo que mantiene en vilo la estabilidad del servicio.

