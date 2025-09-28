Una joven sobrevivió a 5 días de secuestro y agresión sexual por parte de su expareja, Edu Núñez, quien mostró inicialmente una fachada caballerosa que ocultaba su verdadera naturaleza violenta. Aunque la madre logró localizar la vivienda del cautiverio, la policía respondió con una actitud machista, sugiriendo que la víctima “estaría con amigos”, lo que permitió al agresor huir y evadir la justicia.

La víctima carga con severas secuelas físicas, incluyendo la incapacidad de digerir sólidos y la movilidad limitada de un brazo, tras una brutal golpiza donde su agresor le aseguró que nadie la escucharía. Pese a que la denuncia por tentativa de feminicidio ya está en Fiscalía, las pruebas clave de integridad sexual y lesiones aún no son entregadas, retrasando la investigación.

