Secuestradores de una adolescente en Puente Piedra piden 5 mil dólares al padre venezolano, según audios de extorsión donde amenazan con involucrarla en trata de personas si no reciben el dinero. La madre, Geraldine, manifiesta serias sospechas sobre la actitud del progenitor, quien mantiene una tranquilidad inexplicable y no muestra urgencia por encontrar a su hija de 16 años, desaparecida desde el 4 de septiembre cerca del mercado Huamantanga.

Las autoridades de la comisaría de Puente Piedra llevan el caso, aunque la madre denuncia falta de comunicación y apoyo efectivo, ya que cuando acudió a la Dirincri en la avenida España, le indicaron que solo podían actuar en la jurisdicción donde se interpuso la denuncia. El padre, quien tiene escaso contacto con la familia, insiste en esperar pasivamente la acción policial, mientras el tiempo corre en contra de la integridad de la menor.

