Un segundo informe pericial forense concluyó que la voz en los audios de WhatsApp enviados al capitán Junior Izquierdo en marzo de 2024 corresponde al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. El nuevo peritaje acústico, difundido por el programa Cuarto Poder, fue elaborado por tres especialistas distintos al primer equipo, lo que refuerza la objetividad del resultado. Todos los peritos coincidieron en que existe una alta probabilidad de que la voz analizada sea la del ahora titular del sector Justicia.

Los audios analizados provienen directamente del teléfono celular de Santiváñez y fueron comparados con registros oficiales del Congreso de la República del mismo año, un método que permitió validar su autenticidad de manera contundente. Esta corroboración técnica añade una capa de seriedad a la investigación.

