Perú cayó 1-0 ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, en lo que fue su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas. El gol de Matías Galarza a los 77 minutos selló una derrota que no solo dejó sin Mundial a la Blanquirroja, sino que también rompió un registro histórico: hasta ese momento, Perú nunca había perdido como local frente a Paraguay en Eliminatorias.

El equipo dirigido por Óscar Ibáñez mostró poca reacción y escasa generación ofensiva, cerrando el certamen con apenas seis goles anotados en 18 partidos. La falta de contundencia y los constantes cambios en el banquillo técnico marcaron una campaña para el olvido.

Perú, penúltimo en la tabla

Con esta última derrota, Perú finalizó las Eliminatorias con 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y diez derrotas. Solo superó a Chile, que terminó en el último lugar. La selección nacional quedó fuera de toda opción de clasificación directa o repechaje, a 8 unidades de Bolivia, que terminó ocupando el séptimo puesto, tras una histórica victoria ante Brasil.

Este resultado confirma el cierre de un ciclo para varios jugadores históricos y abre la puerta a una necesaria reestructuración. La falta de goles, el bajo rendimiento como visitante y la desconexión entre líneas fueron constantes que nunca lograron corregirse.

Selección peruana de fútbol: ¿Qué sigue?

Con la eliminación confirmada, la atención se centra en el futuro del cuerpo técnico y la renovación del plantel. Óscar Ibáñez dejará el cargo tras este partido, y la Federación Peruana de Fútbol deberá definir el nuevo proyecto deportivo con miras a la Copa América 2026 y el próximo proceso mundialista.

Mientras tanto, la afición peruana se despide con frustración, pero también con esperanza de que una nueva generación pueda devolverle la competitividad a la selección. El camino será largo, pero el fútbol siempre ofrece segundas oportunidades.

