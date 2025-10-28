Lluvias, tormentas y frío extremo: ¿qué regiones serán afectadas?

El Senamhi ha emitido una alerta oficial sobre la llegada de un peligroso fenómeno climático al Perú: el vigésimo quinto friaje del 2025, que se presentará entre el lunes 27 y jueves 30 de octubre. Este evento provocará lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y un marcado descenso de temperatura en varias zonas del país.

Las cuatro regiones más afectadas serán Ucayali, Madre de Dios, Loreto y San Martín, especialmente en sus zonas de selva sur y selva alta central. La masa de aire frío ingresará por la madrugada del lunes y avanzará progresivamente hacia el norte, generando condiciones peligrosas para comunidades rurales y urbanas.

Recomendaciones ante el friaje

La ingeniera Rosario Julca, especialista del Senamhi, explicó que este friaje tendrá mayor impacto en las lluvias, por lo que se recomienda a la población evitar actividades al aire libre, proteger cultivos, y mantenerse informada a través de los canales oficiales. “El friaje iniciará el lunes y se extenderá hasta el jueves. Las precipitaciones serán intensas y podrían generar desbordes en zonas vulnerables”, señaló.

Además, se insta a las autoridades locales a activar sus planes de contingencia, especialmente en zonas donde el acceso a servicios básicos es limitado. El Senamhi también ha advertido sobre posibles interrupciones en el transporte terrestre y fluvial, debido a las condiciones climáticas extremas.

¿Qué es un friaje y por qué es peligroso?

El friaje es un fenómeno meteorológico característico de la selva peruana, causado por el ingreso de masas de aire frío provenientes del sur del continente. Aunque suele presentarse varias veces al año, su intensidad varía. En este caso, el Senamhi ha calificado el evento como peligroso, debido a la combinación de temperaturas bajas, lluvias intensas y tormentas eléctricas.

Este tipo de fenómeno puede afectar la salud de las personas, especialmente niños y adultos mayores, además de generar pérdidas económicas en sectores como la agricultura, pesca y comercio local.

