La ingeniera Patricia Rivera del Senamhi confirmó el inicio oficial de la primavera, precisando que este 21 de septiembre marca el inicio de una estación de transición climática. Aclaró que, aunque las temperaturas irán en aumento progresivo, la sensación de frío no desaparecerá de inmediato, un fenómeno característico de esta época que requiere que la población mantenga las precauciones. Respecto al patrón de lluvias, la especialista indicó que se inicia el periodo de precipitaciones a nivel nacional, aunque con mayor incidencia en algunas zonas específicas.

Paralelamente, la ingeniera Rivera alertó sobre los índices de radiación ultravioleta que se presentarán durante la primavera, los cuales oscilarán entre niveles moderados y extremadamente altos. Recomendó el uso obligatorio de bloqueador solar durante todo el año, especialmente entre las 11 a.m. y las 2 p.m., horario de mayor peligrosidad. Esta advertencia busca prevenir enfermedades a la piel, ya que la posición geográfica del Perú lo hace particularmente vulnerable a los rayos UV, incluso en días nublados. La hidratación constante y evitar la exposición directa al sol son medidas esenciales que la ciudadanía debe incorporar en su rutina diaria.

