El Senamhi confirmó que la primavera 2025 en Perú iniciará oficialmente el lunes 22 de septiembre a la 1:00 p.m., marcando la transición hacia una estación anticipada por su mayor brillo solar y las festividades tradicionales. Aunque los peruanos esperan el característico intercambio de flores amarillas, los meteorólogos advierten que el cambio hacia temperaturas más cálidas será paulatino.

Durante la primera mitad de septiembre, las condiciones invernales, con neblinas y noches frías, persistirán en la mayor parte del territorio nacional. Este pronóstico sugiere que el ambiente primaveral se establecerá de forma gradual, permitiendo una adaptación progresiva al nuevo patrón climático.

