El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja para Lima y otras nueve regiones de la costa por el incremento de la velocidad del viento, que se presentará desde el sábado 4 hasta el lunes 6 de octubre. Este fenómeno climático será de moderada a fuerte intensidad y podría alcanzar hasta 38 km/h en algunas localidades.

De acuerdo con la entidad, los vientos llegarán a diferentes intensidades según la zona: hasta 33 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa central, 22 km/h en la costa sur y cerca de 35 km/h en Ica. Estas condiciones podrían provocar problemas en el tránsito y la vida cotidiana de los ciudadanos en áreas cercanas al litoral.

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, advirtió el Senamhi en su comunicado oficial.

Alerta naranja también en la sierra por aumento de temperaturas

De forma paralela, el Senamhi también emitió una alerta naranja en la sierra del país debido al incremento de la temperatura diurna, previsto entre el domingo 5 y el lunes 6 de octubre. El fenómeno estará acompañado de escasa nubosidad al mediodía, lo que elevará de manera significativa la radiación ultravioleta (UV).

Según las proyecciones, las temperaturas máximas oscilarán entre 23 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 22 °C y 29 °C en la sierra centro y entre 21 °C y 29 °C en la sierra sur. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 45 km/h durante las horas de la tarde.

