SENASA lanza plataforma digital para viajes con perros y gatos y busca agilizar los trámites que antes se realizaban de manera presencial. A través de la herramienta llamada ‘Viaja con tu mascota‘, los usuarios pueden ingresar los datos de sus animales, lo que permite simplificar el proceso y evitar filas innecesarias, mientras la institución valida la información.

La plataforma digital de SENASA solo aplica para perros y gatos, aunque las autoridades señalan que se busca mejorar la experiencia de los dueños de mascotas que necesitan trasladarse al extranjero. Una vez completado el cuestionario, el sistema agenda automáticamente una cita para la inspección, lo que garantiza que los viajes sean seguros y que los requisitos sanitarios se cumplan.

