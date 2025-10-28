El Señor de los Milagros inicia su quinto recorrido por las calles de Lima entre la devoción masiva de fieles que llenan la avenida Tacna, muchos de ellos caminando descalzos como muestra de fe.

Entre la multitud destaca la presencia de hermanas cargadoras que cumplen rigurosos votos de servicio, incluyendo silencio mediático mientras transportan la sagrada imagen.

Testimonios conmovedores emergen entre la multitud, como el de una devota que viajó especialmente desde Estados Unidos para cumplir su promesa de 28 años, atribuyendo al Cristo Moreno haberle “devuelto la vida” cuando siendo bebé de nueve meses superó graves enfermedades.

Estas historias de fe, transmitidas generacionalmente, explican la vigencia de una tradición que comenzó en el siglo XVII y que cada octubre renueva el espíritu de unidad y esperanza entre los peruanos.

