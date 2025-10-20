El Señor de los Milagros saldrá por tercera vez el 26 de octubre e irá hacia el Callao, luego de su exitosa procesión del domingo 19 que partió del santuario del Carmen y recorrió el hospital 2 de Mayo y emergencias pediátricas. Esta salida oficial, que congregó a miles de fieles vestidos de morado, colapsó las calles del centro limeño antes de que la sagrada imagen retornara a la iglesia de las Nazarenas, demostrando la masiva fe popular que despierta el Cristo Moreno.

El próximo recorrido marcará un hito al extenderse hacia la provincia constitucional, representando una expansión significativa de la tradicional ruta procesional que normalmente se concentra en el Cercado. Los devotos chalacos preparan una recepción sin precedentes para esta visita histórica, que fortalecerá los lazos espirituales entre Lima y el primer puerto durante el mes morado.

