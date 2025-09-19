La agrupación ‘Sensación Salsera‘, presentada por Magaly Medina en su programa, marca un hito en la escena musical peruana al convertirse en la primera orquesta de salsa con integrantes completamente femeninas en todos los roles. Tras 12 años de trayectoria, la agrupación decidió evolucionar desde su formato inicial donde solo la delantera era femenina, para ahora contar con músicos, animador y todo el marco musical conformado por mujeres talentosas.

Vea también: La popular conejita Bernaola consigue el amor y se casa en Estados Unidos gracias a Bumble

Entre sus integrantes destaca Carolina Darcourt, hermana de la reconocida salsera Daniela Darcourt, junto a profesionales formadas en universidades y el Conservatorio Nacional de Música. La timbalera colombiana de la agrupación llegó al Perú como profesora de música, pero su pasión por los ritmos caribeños la llevó a integrar este proyecto que demuestra cómo el talento femenino está transformando la salsa peruana con calidad y autenticidad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO