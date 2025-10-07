Ser cobrador o chofer en Perú se convierte en un trabajo de alto riesgo, pues la violencia ligada a la extorsión ha cobrado la vida de más de 80 conductores en lo que va del 2025. Las víctimas, en su mayoría choferes de transporte urbano, son atacadas por negarse a pagar cupos o por pertenecer a empresas que se resisten a las mafias. Esta situación ha encendido las alarmas en el gremio, que exige mayor presencia policial.

Cada ocho horas un conductor pierde la vida a manos de un extorsionador, lo que revela la magnitud del problema. Mientras las autoridades anuncian operativos, los trabajadores del volante siguen expuestos a las balas y amenazas que llegan incluso hasta sus familias, en un clima de miedo que se extiende por todo el país.

