Dayanita asegura que se irá a Estados Unidos para grabar contenido de alto calibre, revelando que una empresa le ofreció un contrato de $7,000 semanales para trabajar como actriz en la industria para adultos, según lo expuesto por Magaly Medina en su programa. La comediante, quien promete competir con la peruana Marina Gold en este género, mantiene en reserva los detalles específicos de su contrato por temor a que le “malogren el plan”, aunque asegura poseer ya la visa de trabajo que le permitirá establecerse en el país del norte.

Este radical giro profesional marca un punto de quiebre en su vida, dejando atrás lo que ella misma describe como “tiempos de tristeza y bajones emocionales”, para embarcarse en una aventura que, según sus palabras, transformará por completo su realidad económica y personal.

