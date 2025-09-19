Serenazgo de Los Olivos captura a dos extorsionadores armados que, según los reportes, eran considerados el terror de las calles por sus constantes amenazas a comerciantes y transeúntes. La intervención se produjo cuando el personal municipal patrullaba la zona y sorprendió a los sujetos en actitud sospechosa, lo que permitió incautar armas de fuego y evitar un posible ataque. Este operativo evidencia la necesidad de fortalecer la vigilancia, ya que la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos.

Tras la captura, los presuntos extorsionadores fueron trasladados a la comisaría de Los Olivos, donde permanecerán bajo investigación por presuntos delitos vinculados a extorsión y porte ilegal de armas. La Policía informó que se indaga su participación en otros hechos violentos, pues existen denuncias de vecinos que señalan que estos individuos solían intimidar a la comunidad para exigir dinero.

