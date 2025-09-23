Los Serenos de Los Olivos, en un trabajo articulado con el Grupo Terna, lograron la captura de unos ladrones que habían atacado a una pareja, luego de analizar las imágenes de seguridad que registraron el hecho delictivo. La intervención permitió incautar un arma de fuego que utilizaban los sujetos para sus delitos .

Durante el procedimiento, los agentes no solo encontraron el arma sino también cocaína y celulares robados, elementos que comprobaron que los delincuentes se dedicaban a la micro comercialización de drogas. Esta captura,, fue posible gracias al seguimiento meticuloso realizado tras el primer ataque el cual permitió ubicar y arrestar a los implicados.

