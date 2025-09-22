Serenos y policías frustran asalto a bodega en La Molina tras persecución, luego de que tres sujetos intentaran robar productos con un cuchillo en la avenida Corregidor. Testigos relataron que los delincuentes llegaron en un auto azul y entraron al local con actitud sospechosa, lo que permitió a las cámaras de seguridad registrar cada movimiento antes de que cometieran el atraco. Este episodio, que refleja la rápida coordinación entre serenazgo y la Policía, terminó evitando que el robo se concrete y permitió la identificación inmediata de los responsables.

Los delincuentes salieron del negocio como si nada hubiera ocurrido, pero fueron perseguidos por varias cuadras hasta ser capturados por la Policía Nacional, tras un operativo que puso en alerta a los vecinos. La intervención, que demuestra la importancia del patrullaje conjunto en La Molina, también dejó en evidencia que la delincuencia se infiltra incluso en zonas residenciales, donde la población reclama medidas sostenidas para reforzar la seguridad ciudadana.

