Sergio Peña volvió a La Victoria después de 10 años, al ser presentado como flamante contratación de Alianza Lima de cara al torneo Clausura, así lo dio a conocer el club a través de las redes sociales.

“10 años fuera de casa, 10 razones para volver. ¡Bienvenido, Sergio Peña!, escribieron los íntimos en su cuenta X (antes Twitter) junto a un video en el que se ve al jugador reencontrarse con sus raíces futbolísticas.

El volante nacional, que viene de jugar por el PAOK de Grecia, se vestirá de blanquiazul por la siguientes tres temporadas.

UN EXCREMA

Otra de las contrataciones de Alianza Lima es el fichaje de Josué Estrada, quien defendió la camiseta de Cienciano del Cusco en el torneo Apertura.

En sus primera declaraciones como íntimo, el jugador, que se formó en Universitario de Deportes, lanzó un dardo al cuadro imperial al precisar que “Cuando he venido a jugar aquí siempre lo vi lleno, se siente la vibra, me da ganas de sentirlo ahí dentro. Tener el escudo de Alianza se siente diferente a cualquier otro y espero que con el apoyo que me puedan dar, demostrar lo que puedo hacer”.

¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐉𝐎𝐒𝐔𝐄́ 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐃𝐀! 👏🏾⚽️| 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐋𝐈𝐌𝐀 𝐓𝐕



Josué Estrada ya es blanquiazul y defenderá nuestros colores.



¡Vamos por todo! 💪🏾#ConAlianzaSiempre #VamosPorMás #ReafirmaTuLeALtad pic.twitter.com/GQBHyFashK — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 10, 2025

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO