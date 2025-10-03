Sheila estalla contra Edson tras varios años soportando su infidelidad y el abandono de sus dos hijos, a quienes él se niega a reconocer legalmente, lo que ha generado una profunda deuda emocional y económica. Hoy, sin embargo, el drama da un giro inesperado cuando Sheila, quien asegura tener pruebas contundentes, revela que la esposa de Edson, Cintia, mantuvo una relación clandestina con su primo hermano, una verdad que destroza la fachada de su nuevo matrimonio.

Vea también: ¡Justicia para Janela Alva! Lucha por su vida al tener más del 60 % del cuerpo quemado

El objetivo principal de Sheila es forzar a Edson para que finalmente firme el reconocimiento de sus hijos de 11 y 13 años, un acto de justicia que él ha evadido por más de una década, mientras construía otra familia. Esta confrontación, cargada de revelaciones, no solo busca reparar el abandono paternal sino que expone cómo las traiciones del pasado resuenan en el presente, dejando al descubierto que ningún secreto permanece oculto para siempre.

