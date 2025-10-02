Sheyla Rojas alarmó a sus seguidores al confesar que tuvo que ser hospitalizada de urgencia en México. Lo que comenzó como un golpe en la cadera terminó convirtiéndose en una infección severa que la dejó sin poder caminar y la llevó directamente al quirófano.

La modelo chiclayana explicó que al inicio no le prestó atención a la dolencia, pero la inflamación se agravó en pocos días. Ante la falta de mejoría, acudió a un hospital donde los especialistas confirmaron que padecía celulitis infecciosa y debía ser intervenida quirúrgicamente.

Sheyla detalla cómo se complicó su salud

En un video, la modelo relató que pensó que se trataba de una lesión menor, pero pronto la situación se volvió insostenible. “Estuve internada, me dio celulitis infecciosa. Yo pensé que era un simple golpe, lo dejé pasar, pero luego estaba más inflamado y ya no aguantaba”, explicó.

Tras ser evaluada por los médicos, la internaron de inmediato y confirmaron que debía pasar por una cirugía. “Fui al hospital y me dijeron: ‘te tenemos que internar’. Yo pensé que me iban a poner medicamentos y con eso iba a mejorar, pero la inflamación no bajó nada y me tuvieron que intervenir”, contó conmovida.

El emotivo mensaje tras recibir el alta

Superada la operación, Sheyla expresó su alivio al dejar el hospital después de varios días difíciles. “Fue una semana muy difícil, muy difícil, más de lo que podía imaginar. Un simple golpe todo lo que ocasionó. (…) Gracias a todos los que me han escrito y han estado pendientes. Tengo que seguir con descanso”, contó.

