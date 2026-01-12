Nuestra querida Sheyla Rojas, quien lleva ya un buen tiempo disfrutando de los lujos y la buena vida en tierras charras junto a su inseparable Sir Winston, ha dejado a todo Chollywood con la boca abierta. Acostumbrados a verla siempre regia y con sus ‘arreglitos‘ al día, esta vez la rubia ha decidido hacer un mea culpa público que nadie vio venir. Al parecer, el espejo le ha jugado una mala pasada y ahora se arrepiente de tanto ‘bótox‘ y relleno que se ha metido en el caracho.

El arrepentimiento de la ‘Leona Loca’

Durante una de sus clásicas transmisiones en TikTok, donde le encanta chismear con sus fieles seguidores, la exconductora de televisión se sinceró como nunca. Entre risas nerviosas y miradas críticas a la cámara, Sheyla confesó que ya no se siente cómoda con el volumen de su rostro. La chiclayana, que nunca ha tenido roche en admitir sus visitas al quirófano, esta vez reconoció que se le fue la mano con la aguja y el ácido hialurónico, al punto de sentir que su piel ya no aguanta más.

“Mi cara es muy chiquita y el ácido hialurónico siento como que… ahí tengo. Me lo quiero quitar porque yo me he puesto tanto ácido hialurónico, siento como un poquito de flacidez y me gustaría como hacerme esto, pero tampoco es tan grave”, señaló Sheyla Rojas.

¿Se viene la ‘desinflada’?

¡Así como lo leen! Sheyla Rojas está decidida a dar marcha atrás. No es secreto para nadie que Sheyla ha sido caserita de los cirujanos plásticos, buscando siempre esa perfección que a veces termina jugándonos en contra. Lo que llama la atención es que mencione la palabra “flacidez”, un fantasma que aterra a cualquiera que se haya hecho retoques. Al parecer, el exceso de producto en una cara tan menuda como la suya ha terminado por generar el efecto contrario al deseado, y ahora nuestra ‘Shey’ busca volver a una apariencia un poco más natural, o al menos, menos ‘rellenita’.

Recordemos que la ex chica reality lleva ya cinco años viviendo en México, donde se codea con la alta sociedad gracias a su relación con el empresario Luis Miguel Galarza, alias ‘Sir Winston‘. Aunque muchos pensaban que su vida era color de rosa y puro glamour, estas declaraciones demuestran que la presión por verse perfecta también le pasa factura. Sus seguidores, que no se pierden ni una, no tardaron en apoyarla, diciéndole que igual se ve mamacita, pero que si quiere quitarse un poco de ‘material’, bienvenido sea.

Por ahora, queda esperar si Sheyla cumple su palabra y la vemos pronto con un rostro más perfilado y libre de tanto químico. ¿Será que Sir Winston le dio el consejo o fue iniciativa propia? Lo cierto es que en el mundo de la farándula, donde el canje y el bisturí son moneda corriente, escuchar a una figura tan mediática decir “basta” es algo que no pasa todos los días. ¡Estaremos atentos a la transformación de la ‘Shey’, porque con ella nunca se sabe!

