Shirley Arica niega categóricamente cualquier relación con Jackson Mora y barre el piso con el ex de Tilsa Lozano, al declarar: “¡Imposible! Es que hay feos y feos”. En entrevista con Magaly Medina, la modelo confirmó que aunque Mora la ha invitado a salir y demuestra una caballerosidad ejemplar, simplemente no corresponde a sus preferencias estéticas.

Vea también: ¡Atención, Gabriela! Shirley Arica revela lo que pasó en su salida con Jean Deza

Arica fue brutalmente honesta al afirmar que el actor “le va a tirar maíz toda su vida” porque ella nunca le dará oportunidad. La popular ‘chica realidad‘ aclaró que mantienen una amistad basada en su interés común por las artes marciales y salidas, estableciendo límites claros sobre la naturaleza de su vínculo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO