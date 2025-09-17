Shirley Arica reveló que sí podría salir con Brian Rullan, afirmando contundentemente “ese sí puede ser”. En entrevista con Magaly Medina, la modelo comparó indirectamente al aún esposo de Laura Spoya con Jackson Mora, a quien rechazó categóricamente describiéndolo como “muy feo” a pesar de reconocer su caballerosidad. Arica estableció esta marcada diferencia de preferencias mientras aclaraba que, tras finalizar su divorcio, ya no desea casarse nunca más ni tener más hijos, enfocándose en nuevas prioridades personales.

La influencer generó expectativa sobre un posible interés en Rullan al destacarlo como una opción viable dentro de sus estándares. Además, Shirley Arica bromeó al asegurar que “ya aprendió la lección” y que ahora le gustan los chicos altos, tatuados, “que parecen malos, pero en realidad son buenos”.

