Sicario ataca bus en San Juan de Lurigancho y deja herido al chofer, quien fue identificado como Demetrio Gregorio Osorio Villegas. El agresor, que se hizo pasar por pasajero, disparó en dos ocasiones, y una de las balas impactó en el estómago de la víctima, lo que obligó a los pasajeros a pedir ayuda inmediata. El conductor fue trasladado de urgencia a la clínica San Juan Bautista, donde permanece bajo atención médica.

Tras el ataque, la policía cerró la zona para realizar las diligencias correspondientes, mientras que el Ministerio Público inició las pericias necesarias para determinar las circunstancias exactas del atentado. Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un ajuste de cuentas, aunque se analizan diversas hipótesis que permitan esclarecer la motivación del sicario. La investigación busca dar con los responsables y evitar nuevos hechos violentos.

