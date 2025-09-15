Un sicario asesinó a balazos a una joven madre frente a su hijo de cuatro años mientras desayunaban en un puesto de jugos del mercado José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho. El sujeto, quien actuó con sangre fría y precisión absoluta, efectuó tres disparos fulminantes contra Carol del Pilar Tito Cornejo, de 31 años, sin importarle la presencia del menor.

El brutal crimen respondería a la modalidad de un ajuste de cuentas, según las primeras hipótesis manejadas por la Policía Nacional, la cual busca al homicida que huyó del lugar. La familia de la víctima, devastada por el hecho, veló sus restos en estricto privado y declinó realizar declaraciones públicas por respeto al duelo. Testigos del hecho relataron el terror que vivieron al presenciar el ataque, el cual dejó en shock a todos los presentes en el local.

