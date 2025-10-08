Sicarios acabaron con la vida de un reconocido cantante minutos después de que Elvis Junior Reyes Flores terminara de animar una fiesta de cumpleaños. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron a la salida del inmueble en la urbanización Neri de Huarmey, disparándole siete veces a quemarropa para luego huir del lugar.

Vea también: Encañonan a chofer de la “Chama” pese a reuniones de transportistas con las autoridades del Gobierno

Este brutal hecho deja en la más profunda tristeza a sus dos hijos menores, quienes quedan en la orfandad tras la partida de su padre. Las autoridades policiales y el Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, aunque hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato. Mientras la investigación avanza, familiares y amigos del vocalista llenan las redes sociales de emotivos mensajes póstumos, prometiéndole que habrá justicia.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO