El chofer de un bus fue asesinado por sicarios en San Juan de Miraflores, en un ataque que sembró el terror entre los pasajeros que se dirigían a sus destinos. Según los testigos, los atacantes siguieron a la unidad de transporte público a bordo de una moto y, al alcanzar el vehículo, uno de ellos descendió para disparar cuatro veces contra el conductor, que quedó gravemente herido.

Aunque los serenos y agentes de la policía intentaron auxiliar al chofer, el hombre llegó sin vida al hospital María Auxiliadora, donde se confirmó su deceso. La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables, mientras no se descarta que el atentado esté vinculado a una red de extorsionadores que opera en la zona sur de Lima.

