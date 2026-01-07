Un grupo de sicarios atacó con disparos una vivienda de tres pisos en el distrito del Callao, específicamente en la zona de Boterín, en un hecho que ha conmocionado a los vecinos.

Testigos reportaron que los sujetos dispararon hasta en cuatro oportunidades contra el inmueble, según la hipótesis que maneja la Policía Nacional, quienes creen que el ataque estaba dirigido contra una inquilina que reside en el primer piso.

Afortunadamente, pese a la violencia del hecho, no se reportaron personas heridas como resultado de la balacera, lo que ha sido considerado una verdadera fortuna por las autoridades y residentes.

Los agentes policiales acudieron de inmediato al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, recolectando evidencias y buscando imágenes de videovigilancia que permitan identificar a los responsables.

