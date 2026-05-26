César Montalva Quirós, de 28 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza por sicarios que le exigían el pago de un cupo de S/10 en el paradero de mototaxis ubicado en la zona de Huáscar, en distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

En medio del ataque, un niño de 10 años que pasaba por el lugar con su madre resultó herido en el abdomen. El menor fue trasladado al Hospital Almenara.

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¿Cómo fue el ataque en paraderos de mototaxistas en SJL?

Los sicarios viajaban en una moto en movimiento cuando dispararon contra la fila de mototaxis estacionados en la Avenida San Martín. Mientras uno conducía, su cómplice descargó su arma. Testigos indicaron que se escucharon al menos siete disparos.

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Evidencia en la escena del crimen

Los peritos de criminalística hallaron 10 casquillos de bala en el lugar del ataque. Versiones de familiares revela que el mototaxista fallecido deja un hijo en la orfandad. Su muerte ocurrió en el acto debido al impacto del proyectil.

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Protesta de mototaxistas

Tras el asesinato, decenas de mototaxistas marcharon en la urbanización Zárate, también en San Juan de Lurigancho, para denunciar las extorsiones que padecen todos los días. Según los manifestantes, están obligados a pagar cupos de S/10 diarios por cada vehículo hasta a tres organizaciones criminales diferentes. Un familiar de una víctima anterior señaló que no es la primera vez que ocurre un asesinato por esta causa y cuestionó la inacción policial.