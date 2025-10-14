Silvia Cornejo utilizó sus redes sociales parar pronunciarse sobre las imágenes que Magaly Medina mostrará hoy en su programa, donde se ve a su esposo, Jean Paul Gabuteau entrando a un hotel en la noche y quedándose hasta la madrugada.

Aunque no se refirió directamente a las imágenes de su esposo, publicó un video suyo cantando y restando importancia a lo promocionado por ‘Magaly TV, la firme’. “Pinche gente culera que habla y sin razón. Inhalo y exhalo y saco lo malo. Y a los que me critican, ja, ja. Neta, dan risa”, se le escucha cantar.

Cabe señalar que el matrimonio de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se ha visto envuelto por varios escándalos de infidelidad. Uno de los casos más sonados ocurrió cuando fue visto con su expareja Analía Jiménez en el sur de Lima, lo que provocó una crisis en su relación.

Estas situaciones han llevado incluso a momentos de mucha tensión como peleas en la vía pública y accidentes automovilísticos provocados por las discusiones. A pesar de todos estos escándalos, Silvia Cornejo ha sido señalada por mantenerse junto a él, lo que ha generado que la llamen “la incondicional”.

