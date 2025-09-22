Extorsionadores se grabaron baleando a un chofer de combi que se negó a pagar un cupo de 10 soles, un acto que la banda ‘Los Gallegos’ difunde para generar terror. La grabación muestra el aterrador instante previo al atentado, hecho que se ha convertido en una escalofriante práctica del hampa. Los criminales, quienes aseguran tener “ubicados” a todos los transportistas, amenazan con continuar los ataques.

El ataque, que se ejecutó como un mensaje ejemplificador, está dirigido específicamente a la empresa Brisas, cuya ruta conecta los distritos de Comas y el Callao. A pesar de las amenazas confirmadas, los choferes continúan trabajando sin medidas de seguridad efectivas, evidenciando una alarmante resignación a vivir bajo la ley del sicariato extorsivo.

