Un vendedor de drogas disfrazado de Chavo del Ocho fue arrestado en Brasil durante un operativo policial que combinó el rigor con una situación insólita. Los agentes, que realizaban un control de fiscalización, encontraron al sujeto de 24 años dentro de su automóvil, donde almacenaba las sustancias ilícitas. Lo que más sorprendió a las autoridades no fue el delito, sino el detallado disfraz del icónico personaje infantil, que incluía gorra con orejas y tirantes, con el que pretendía pasar desapercibido.

El joven, quien fue llevado esposado a la dependencia policial, fue imputado formalmente por los cargos de posesión ilícita de drogas tras la inspección de su vehículo. Aunque su captura generó risas por lo extravagante de su caracterización, el hecho judicial siguió su curso normal según la ley. Finalmente, se supo que el detenido prestó su declaración y fue puesto en libertad mientras las investigaciones continúan, un desenlace que ha generado diversos comentarios.

