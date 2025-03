Wilder Claudio vivió una de las traiciones más dolorosas: su esposa, Neli, lo engañó con su propio hermano, Antonio Claudio. Este acto no solo fracturó su relación, sino que también dejó a tres niños en una situación familiar compleja, ya que son hermanos y primos al mismo tiempo. Aunque Antonio afirma no guardar rencor, la revelación ha dejado a Wilder con la difícil tarea de reconstruir su vida y proteger a los menores de las secuelas emocionales.

Mientras tanto, Nancy, hermana de Neli, sorprendió al justificar su estilo de vida libre, comparándose con “pájaros” que actúan sin ataduras, lo que refleja una falta de comprensión sobre el impacto de sus acciones. “Si mi marido no me gusta mi marido, con pana me lo llevo a mi cuñado (…) Somos como pájaros, libres”, aseguró.

Wilder, por su parte, busca crear un entorno estable para los niños, quienes ahora deben crecer en medio de un drama familiar que ha marcado a todos los involucrados. El abogado Roberto Miranda recomienda a Wilder asumir su paternidad, según corresponde ahora que la prueba de ADN ha confirmado que los pequeños de 11 y 8 años son sus hijos.

