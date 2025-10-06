Los buses de transporte público no circulan por la Av. Abancay, una imagen inusual que revela el impacto del paro de transportistas frente al Congreso de la República. La escena contrasta con la normal congestión vespertina en el puente Ricardo Palma y el jirón Junín, donde la presencia policial es mínima pese a la importancia de la zona. Testigos reportan que hace dos horas la policía impidió el avance de buses de la ruta Callao – San Juan de Lurigancho, obligándolos a dar vuelta en U frente al jirón Ancash.

Vea también: Conductor atropella a presuntos raqueteros que intentaron asaltarlo

La principal arteria vehicular, que normalmente registra un tráfico intenso durante la tarde, aparece despejada con solo automóviles particulares transitando esporádicamente. Esta paralización total, que afecta a empresas que conectan distritos como Chosica, Huaycán y San Juan de Lurigancho, evidencia el acatamiento masivo de la protesta contra la inseguridad. El Congreso permanece protegido con rejillas metálicas, una medida preventiva ante la posible llegada de más manifestantes que se trasladan hacia el lugar.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO