Los sindicatos de salud acordaron levantar la huelga que mantenían contra EsSalud después de 14 días de paralización. La decisión se tomó tras una reunión en el Ministerio de Trabajo, donde los representantes de los gremios aceptaron la propuesta de asignación por cumplimiento de indicadores de desempeño. Este incentivo, que se implementará a partir del año 2026, previa aprobación de las instancias correspondientes, fue el punto central que permitió desbloquear el conflicto.

El cese de actividades, que comenzó el pasado 9 de septiembre, generó serias complicaciones en la atención de los establecimientos de salud a nivel nacional. El rechazo inicial a la oferta institucional había creado un entrampamiento en las negociaciones, lo que prolongó la medida de fuerza. Sin embargo, la insistencia en continuar con el diálogo culminó con una respuesta favorable para los trabajadores, quienes retornan a sus puestos de trabajo tras lograr un acuerdo con la entidad aseguradora.

