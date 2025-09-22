Un movimiento sísmico de mediana intensidad sacudió la capital peruana esta tarde, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el cual precisó que el epicentro se ubicó frente a las costas de Chilca de magnitud 3.6 gracos. Las autoridades, recomiendan mantener la calma y revisar las mochilas de emergencia, puesto que este sismo sirve como un recordatorio crucial para estar siempre preparados.

Mientras Lima experimentaba este temblor, las regiones del sur no estuvieron exentas de actividad telúrica, ya que en Ica y Arequipa se registraron movimientos de mayor magnitud. El IGP detalló que el sismo en Marcona, de 5.3 grados, fue percibido con fuerza en la zona, lo que obliga a monitoreo constante, mientras que el de Caravelí, de 4.7 grados, completa un día de notable actividad en el litoral.

