Sismo de 6.9 en Filipinas activa alerta de tsunami y estado de emergencia tras sacudir el centro del país con gran intensidad. El epicentro se localizó cerca de la ciudad de Bogo, en la región de Cebú, con una profundidad de 10 kilómetros, lo que aumentó la percepción del movimiento y elevó la preocupación entre los habitantes.

La agencia sismológica filipina instó a los residentes de tres provincias a alejarse de las zonas costeras, ya que existe la posibilidad de un tsunami localizado que podría generar graves impactos. Aunque hasta el momento solo se reportan daños materiales, las autoridades advirtieron que la situación puede agravarse si se presentan réplicas de magnitud considerable.

