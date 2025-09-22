El Sistema de brevetes colapsa a nivel nacional debido a una severa falla en el sistema que afecta a miles de choferes que buscan obtener o renovar su licencia de conducir. Esta situación expone a los conductores a multas y a la falta de cobertura médica en caso de accidentes, ya que muchos son sorprendidos por el vencimiento de su licencia.

Vea también: ¡Caos en el cielo! Aeropuertos en Europa continúan paralizados tras hackeos

La avería informática, que paraliza la emisión del documento vital, impide atender a por lo menos 4,000 postulantes por día, generando caos y millonarias pérdidas económicas. Los afectados, quienes señalan directamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, denuncian que solo el trámite del examen médico demora más de 15 días. Los trabajadores del transporte público son los más perjudicados, pues enfrentan el riesgo de ser despedidos por no contar con el documento al día.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO