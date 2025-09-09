Una brutal explosión en un colegio de San Juan de Lurigancho, provocada por adolescentes que arrojaron un artefacto pirotécnico, pudo terminar en una tragedia de grandes proporciones. El incidente, que fue captado por las cámaras de seguridad del sector, ocurrió durante la noche cuando los jóvenes se acercaron al plantel, que permanece cerrado por daños estructurales, e iniciaron el incendio que iluminó toda la calle.

El artefacto, que según testigos “reventó como una bomba”, incendió de inmediato la maleza y el desmonte al interior del colegio, lo que generó pánico entre los vecinos. Afortunadamente, las llamas no alcanzaron estructuras críticas. Se sospecha que los implicados en esto son alumnos de la misma institución educativa.

