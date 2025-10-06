Una violenta banda asaltó a un empresario en San Juan de Lurigancho para robarle 20 mil soles que acababa de retirar de un banco, cuando tres delincuentes que circulaban en dos motocicletas lo abordaron frente al Parque Mariano Santos Mateo en la urbanización Las Flores, reduciéndolo a golpes mientras apuntaban con un arma de fuego para despojarlo del dinero que representaba el capital de trabajo de su familia.

La víctima, que viajaba junto a su sobrina en una camioneta blanca, intentó resistirse al forcejeo pero fue sometida con patadas y golpes por los hampones, quienes revisaron sus bolsillos y el vehículo antes de huir con el botín en las motos dejando al comerciante lesionado en el pavimento, en un hecho que vecinos califican como común en una zona donde la delincuencia opera con total impunidad. Las autoridades investigan la identidad de los responsables tras el violento robo que dejó sin recursos a una familia de comerciantes.

