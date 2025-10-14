Barristas utilizanron piedras y pirotécnicos en un brutal enfrentamiento callejero ocurrido en la zona 10 de Octubre de San Juan de Lurigancho, donde bandas rivales se enfrentaron en una batalla campal que incluyó incluso machetes. Este episodio, que según información policial involucró a menores de edad, generó pánico entre los vecinos.

La violencia alcanzó niveles extremos cuando un joven ensangrentado yacía en la pista, siendo pateado en el rostro por otro barrista mientras aparentemente agonizaba, un acto de crueldad que los mismos participantes captaron con sus celulares. El saldo de la reyerta incluye una persona fallecida y dos heridos que fueron trasladados al hospital de Canto Grande, evidenciando el recrudecimiento de la violencia entre barras bravas en el distrito.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO