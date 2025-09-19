En San Juan de Lurigancho, un colegio se negó a ser inspeccionado luego de que escolar cayera de un cuarto piso, hecho que mantiene en vilo a los padres de familia y vecinos de la zona. La menor de 14 años, alumna de segundo de secundaria, sufrió graves fracturas en el cráneo y costillas tras precipitarse desde más de seis metros de altura, lo que la mantiene en cuidados intensivos del Hospital María Auxiliadora.

Vea también: ¡Terror en Collique! Madre e hijas son baleadas por sicarios

La Municipalidad de San Juan de Miraflores denunció que el colegio impidió el ingreso de sus inspectores, mientras padres aseguran que la infraestructura no reunía condiciones mínimas de seguridad. Tras el accidente, el plantel fue clausurado temporalmente, aunque los familiares de la menor sostienen que la institución no está asumiendo la responsabilidad económica de su atención médica.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO