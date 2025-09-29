Dos delincuentes utilizaron una mototaxi y Spray para realizar un robo en una vivienda multifamiliar de San Juan de Lurigancho, donde forcejearon la entrada principal y procedieron a cegar las cámaras de seguridad lanzando la mezcla de la bebida con agua, una técnica que evidencia un modus operandi planificado que les permitió moverse con sigilo dentro del inmueble. Los antisociales, quienes mantuvieron la cabeza gacha en todo momento para evitar ser identificados, lograron ingresar a dos departamentos, de los cuales sustrajeron dinero en efectivo y electrodomésticos, según lo captado por el circuito cerrado que registró toda la incursión delictiva.

Una de las afectadas, perdió más de siete mil soles que destinaba para el pago de su alquiler y la manutención de los animales que rescata, además de un televisor y la computadora que su hijo utilizaba para estudiar y postular a Beca 18. La vecina, quien pertenece a una familia de escasos recursos, reveló que un día antes había visto una moto sospechosa estacionada frente a su casa, lo que sugiere que los ladrones realizaron un previo recojo de información para concretar el asalto que afectó gravemente su economía familiar.

